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Yaşam

Tarihi eser kaçakçılarına baskın: 140 obje ele geçirildi

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 140 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:25
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Tespit edilen 3 şüphelinin araç, ev ve eklentilerindeki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 124 bronz sikke, 1 bronz saat, 1 kolye, 6 bronz rozet, 3 ok ucu, 3 bronz küpe, 1 dini tören buhardanlığı, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 bronz mühür gibi 140 parça tarihi eser, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 dedektör, 4 kazma ve 1 su terazisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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