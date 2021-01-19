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Yaşam

Tarihin sıfır noktasında kış kartpostallık görüntüler oluşturdu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte vatandaşlar da kartopu oynadı.

AA19 Ocak 2021 Salı 13:11 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 13:11
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Şanlıurfa merkezinin yüksek bölgeleri dışında Viranşehir, Siverek ve Halfeti ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ise sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Siverek ve Viranşehir'de bazı mahalle yollarının kapanması nedeniyle belediye ekipleri, çalışma başlattı.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda da ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kentte vatandaşlar da kartopu oynadı.

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