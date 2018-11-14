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Tarsus’ta traktör devrildi: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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 Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayayla Mahallesi yolunda Hamit Coşkun'un (22) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan ve ismi alınamayan Suriye uyruklu bir kişi kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamit Coşkun ve diğer şahsın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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