Tartıştığı kız kardeşini orakla öldürdü
Trabzon'da tartıştığı ağabeyi tarafından orakla yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
- İHA
Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde yaşayan Hacı Ö. (68) ve kardeşi Samiye Ö. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ö, evde bulunan orakla kardeşini öldürdü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.
Samiye Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Hacı Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.