Tasarım Haftası Toscani’yi ağırlayacak
Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye’deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Design Week Turkey 2018 (Türkiye Tasarım Haftası), 16-18 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına Türkiye’yi tasarım ekseninde bir araya getiren ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey, United Colors of Benetton, Esprit, Valentino ve Chanel gibi dev markaların oluşmasında önemli katkıları olan Oliviero Toscani’yi ağırlayacak. Design Week Turkey 2018, 22 panel ve konferans, 50’den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100’ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getirecek.
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