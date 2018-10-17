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Tavşanlı'da linyit işletmesinde trafo patladı: 3 işçi yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan Garp Linyitleri İşletmesi'nde (GLİ) elektrik trafosu patladı, 3 işçi yaralandı.

  • DHA
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 Olay, dün GLİ'ye ait 6 nolu açık şalt sahasındaki trafoda meydana geldi. Trafonun bakım çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden patlama oldu. Patlamada trafonun bakımını yapan işçilerden İsmail Gürgen, İsmail Özlü ve Emre Serbest yaralandı. Yaralı 3 işçi ambulanslarla Tavşanlı Doç .Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerden İsmail Gürgen ve İsmail Özlü, yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir'e sevk edildi, Emre Serbest ise Doç.Dr. Mustafa kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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