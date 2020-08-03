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Yaşam

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarında geçiren tatilcilerin dönüşü nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 23:09 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 23:09
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Kurban Bayramı tatilini Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarında geçiren tatilcilerin dönüşü nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilinde Tekirdağ, Çanakkale ve adalara gelenlerin birçoğu dönüşe geçti. Özellikle kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kara yolundaki yoğunluk nedeniyle, kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

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