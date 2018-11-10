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Tekirdağ'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi - Operasyon Tekirdağ'da polis ekiplerinin, uyuşturucu sattığı belirlenen 22 kişinin yakalanması için 7 Kasım Çarşamba günü şafak vakti 26 adrese düzenlediği helikopter destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 16 şüpheli yakalanmıştı.

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