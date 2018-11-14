Tekirdağ'da kaçak tarım ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tarım ilacı sattıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçak tarım ilacı sattıkları iddia edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 175 litre kaçak tarım ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan O.V. ile H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.