Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tekirdağ'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi

Tekirdağ'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, iplerle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Köpek ölü bulunurken, hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği vahşetle ilgili polis soruşturma başlattı.

  • DHA
  • 12
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, Perşembe Pazarı yakınlarındaki boş arazide meydana geldi.
 
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, plastik ambalaj ipiyle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz etti. Saldırganlar köpeği ölüme terk edip kaçtı. Köpeğin ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeği alıp götürdü.
 
Vahşeti sosyal medyada duyan hayvanseverler ve vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Saldırganların yakalanması için yetkililer göreve çağrıldı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA