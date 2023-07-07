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Yaşam

Tekirdağ'da ''özel çocuklar'' kurslara katılarak hayata tutunuyor

Tekirdağ'da engelli çocuklar katıldıkları yüzme kursunda kulaç atarak sosyalleşme imkanı buluyor.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Tekirdağ'da ''özel çocuklar'' kurslara katılarak hayata tutunuyor
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İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen kurslara katılan 60 özel çocuk, yüzme antrenörleriyle havuzda keyifli zaman geçiriyor.

ÇOCUKLAR, ALDIKLARI YÜZME EĞİTİMİYLE HEM HAYATA TUTUNUYOR HEM DE SOSYALLEŞİYOR.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini söyledi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Bulut, "Yaz kurslarımız 60 kişiyle devam ediyor. Kursa gelmek isteyenleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Kişi fazla olsa da kurs saatimizi artırarak ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftada 4 gün çocuklarla çalışıyoruz. Bedensel engelli, otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukları suyla tanıştırıyoruz." dedi.

BULUT, ÖZEL ÇOCUKLARLA ÇALIŞMANIN KEYİFLİ OLDUĞUNU, SUDAKİ MUTLULUKLARINI GÖRMENİN HUZUR VERDİĞİNİ DİLE GETİRDİ.

Özel çocukların sporla ilgilenmesi gerektiğini belirten Bulut, "Çocuklar yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatlarında çok güzel değişimler oluyor. Yüzme sayesinde çocuklarının konuşmalarının bile değiştiğini söylüyor aileler. Onlar burada sosyalleşiyor. Su çocuklara çok iyi geliyor. Aileler çocuklarını evde tutmasın, biz herkesi yüzmeye bekleriz." diye konuştu.

ÇOCUĞUNU KURSA GETİREN MELEK GÜNGÖR DE YÜZMENİN OĞLU İÇİN ÇOK GÜZEL BİR EĞLENCE OLDUĞUNU ANLATTI.

Otizmli oğlunun yüzmekten keyif aldığını aktaran Güngör, "Yüzmeye başladıktan sonra iletişimi de çok iyi oldu. Suda çok eğleniyorlar. Herkes çocuklarını bu tür faaliyetlere katmalı. Biz faydasını görüyoruz. Onun için burada zaman eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.

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