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Tekirdağ’da sahte kimlikle kredi çekmek isteyen kişi yakalandı

Tekirdağ’da sahte kimlikle bir bankadan kredi almak isteyen kişi son anda fark edilerek gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi banka şubesinde sahte kimlikle hesap açtırmak isterken banka görevlileri tarafından son anda fark edildi. Banka çalışanlarının polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, M.Ç. isimli şahsın Z.A.K. adına düzenlenmiş kimlik ile 28 bin 500 TL kredi başvurusunda bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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