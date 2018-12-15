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Tekirdağ'da 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden R.K, işten dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, R.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbetçi savcının da olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.

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