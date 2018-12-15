Tekirdağ'da 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden R.K, işten dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu.
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, R.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Nöbetçi savcının da olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.