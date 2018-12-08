Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Bahçelievler ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y, Y.E.E, İ.K, S.Ç, Ö.K ve Ü.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.