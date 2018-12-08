Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Bahçelievler ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y, Y.E.E, İ.K, S.Ç, Ö.K ve Ü.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.