THY personel alımı iş ilanı 2019 başvuru formu (THY personel alımı başvuru şartları neler?)

THY personel alımı başvuru işlemi ve şartları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Alınan son dakika bilgisine göre Türk Hava Yolları en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan, part time çalışacak elemanlar alınacak. Sistem üzerinden b aşvurusu kabul edilenler, THY'nin İstanbul'daki ofislerinde haftanın en az iki günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilecek. İşte başvuru işlemi ve şartlarına ilişkin detaylar...

Türk Hava Yolları (THY) en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan ve yarı zamanlı çalışabilecekler için internet sitesinde ilan yayımladı. Söz konusu ilanın ardından başvuru koşulları ve diğer detaylar merak konusu oldu.



Başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan ve 15 Mart'ta kadar devam edecek THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci alımında detaylar belli oldu. İstihdam edilecek öğrenciler, İstanbul'daki ofislerde görev alacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere en fazla 30 saat çalışacak.



THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, üniversitelerin 3. sınıfında olan ve bunu belgeleyebilenler başvurabilecek. İlan 15 Mart'a kadar yayında kalacak. Başvurular sadece internet sitesi üzerinden alınacak.



Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini taşıyan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağrılacak.



Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgelerini hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



"T.C. vatandaşı olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek. (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)"



ARANAN NİTELİKLER NELER?



"Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen."







HANGİ ALANLARDA ÇALIŞILACAK?



Yarı zamanlı çalışma alanları ise

Eğitim Başkanlığı,

İstihdam Başkanlığı,

Personel Yönetimi Başkanlığı,

Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı,

Uçuş Eğitim Başkanlığı,

Kalite Güvence Başkanlığı,

Teknik Başkanlık,

Finans Başkanlığı,

Genel Satınalma Başkanlığı,

Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,

Entegre Operasyon Başkanlığı,

Güvenlik Başkanlığı,

Kurumsal Emniyet Başkanlığı,

Yer İşletme Başkanlığı,

Uçuş İşletme Başkanlığı,

Ekip Planlama Başkanlığı,

Gelir Yönetim Başkanlığı,

İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı,

Üretim Planlama Başkanlığı,

Kurumsal İletişim Başkanlığı,

Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı,

Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,

Kargo Operasyon Başkanlığı,

Kargo Pazarlama Başkanlığı,

Kargo Satış Başkanlığı,

Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı,

Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı olarak belirlendi.





Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru adaylarını zorlu bir eğitim sürecinden geçiriyor. 325 uçaktan oluşan dev filosuyla dünyada 304 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran THY, kabin memuru adaylarına için eğitimleri boyunca, uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuz koşula karşı kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor. Dünya standartlarında yaptığı yeni eğitim binasında kendi kabin memurlarını yetiştiren THY, bunun dışında birçok yerli ve yabancı havayolu şirkete de hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla büyüme hızının artması beklenen Türk Hava Yolları, gençlere yönelik yeni personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun ya da yüksek lisans öğrencileri ilana başvurabilecek. Gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan’a kadar" dedi. İşe kabul edilenlerin THY’de başlanğıç tarihi Ağustos - Eylül olarak açıklandı.



Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY’nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.



BAŞVURULAR 4 NİSAN’A KADAR YAPILACAK



Türk Hava Yolları’nın yetenek programı olarak tanımladığı "Take-off" adı verilen program da gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo,Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Beraber uçalım mı? Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olan arkadaşlar, beraber ’Take Off’ yapalım mı? Gelin bu ailenin bir üyesi olun.Başvuru 4 Nisan’a kadar" açıklamasında bulundu. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlanğıç tarihini Ağustos - Eylül olarak duyurdu. İşe kabul edilenlerin çalışma yeri olarak ise İstanbul olarak açıklandı.



THY’YE BAŞVURU SÜRECİ ŞÖYLE:



Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019



Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019



Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan



Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019



Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019



Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019



ÇALIŞMA ALANLARI NERELER OLACAK



1.İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri: Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı



2. Kalite & Teknik:Teknik: Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık



3.Mali: Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,



4. Operasyon: Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı,



5.Planlama: Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Üürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı,



6.Pazarlama Satış: Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,



7.Turkish Cargo: Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı



8.Yatırım & Anlaşmalar: Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı



THY’NİN İLANINA BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:



"Tercihlerin ve kişilik envanteri sonucun dikkate alınarak yetkinliklerine uygun ünitede değerlendirilecekler Üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gerekiyor. Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilenler, Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir."







THY BAŞVURUYA KABUL EDİLECEKLERE İMKANLARI ŞÖYLE SIRALADI:



"Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkƒnı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den gençlere istihdam müjdesi, başvurular başladı



Gökhan Artan / İstanbul, 4 Şubat (DHA) - İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla büyüme hızının artması beklenen Türk Hava Yolları, gençlere yönelik yeni personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun ya da yüksek lisans öğrencileri ilana başvurabilecek. Gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan'a kadar" dedi. İşe kabul edilenlerin THY'de başlanğıç tarihi Ağustos - Eylül olarak açıklandı.



Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.



Başvurular 4 Nisan'a kadar yapılacak



Türk Hava Yolları'nın yetenek programı olarak tanımladığı "TaKe-off" adı verilen program da gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo,Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Beraber uçalım mı? Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olan arkadaşlar, beraber 'Take Off' yapalım mı? Gelin bu ailenin bir üyesi olun.Başvuru 4 Nisan'a kadar" açıklamasında bulundu. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlanğıç tarihini Ağustos - Eylül olarak duyurdu. İşe kabul edilenlerin çalışma yeri olarak ise İstanbul olarak açıklandı.



THY'ye başvuru süreci şöyle:



Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019



Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019



Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan



Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019



Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019



Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019



Çalışma alanları nereler olacak



1.İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri: Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı



2. Kalite & Teknik:Teknik: Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık



3.Mali: Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,



4. Operasyon: Entegre Operasyon Knotrol Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı,



5.Planlama: Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Üürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı,



6.Pazarlama Satış: Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,



7.Turkish Cargo: Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı



8.Yatırım & Anlaşmalar: Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı



THY'nin ilanına başvuru şartları şöyle:



"Tercihlerin ve kişilik envanteri sonucun dikkate alınarak yetkinliklerine uygun ünitede değerlendirileceksinÜniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gerekiyor. Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilenler, Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir."



THY başvuruya kabul edileceklere imkanları şöyle sıraladı:



"Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."