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Türk Hava Yolları, Amerika Kıtası’nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekleyecek

THY'nin Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli seferleri 21 Ağustos'ta başlayacak.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
 
THY, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri, Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlatıyor.
 
THY'nin Amerika kıtasındaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun’a düzenleyeceği seferler, 21 Ağustos'ta başlayarak İstanbul-Mexico City-Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek.
 
Açılacak hatlar ile THY, Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Meksika’yı uçuş ağına ekleyerek, İstanbul Havalimanı’ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak. Uçuşların Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendirmesi bekleniyor.
 
THY yolcuları Mexico City ve Cancun’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 999 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek. Bayrak taşıyıcının özel yolcu programı "Miles&Smiles" üyeleri ise bu iki noktaya ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıflarını yükseltebilecek.

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