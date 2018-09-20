Tır, kamyona arkadan çarptı; 1’i ağır 2 yaralı

Kaza saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Su Dinlenme Tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Zekai Özdemir(56) idaresindeki 33 AL 092 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Muammer Akyol(64) idaresindeki 43 FR 241 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan tarlaya sürüklenerek yaklaşık 50 metre ilerleyen kamyon sürücüsü Muammer Akyol yaralanırken, arkadan çarpan tır sürücüsü Zekai Özdemir ise tırın şoför mahallinde sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağırılan AKS ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan tır sürücüsü Özdemir ile diğer kamyonun şoförü Akyol, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.