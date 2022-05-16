''Titanik pozu'' vermek isterlerken denize düşmüşlerdi! Son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi'nde meydana geldi. Furkan Çiftçi ile kız arkadaşı Mine Dinar, iskelede alkol alıp, oltayla balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren ikili denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredekiler, Mine'ye olta sopasını uzattı. Sopaya tutunan genç kız sudan çıkarken, erkek arkadaşı Furkan gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mine Dinar, ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

'DENGEMİZİ KAYBETTİK'



Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen ve sağlık durumu iyi olan Mine Dinar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Mine Dinar'ın, alkol aldıktan sonra erkek arkadaşı Furkan Çiftçi ile, 'Titanik pozu' vermek için iskelede bulunan zincirlerin arkasına geçtiklerini ve dengelerini kaybederek denize düştüklerini söylediği öğrenildi. Furkan Çiftçi'nin cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Düzce'ye gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde iskeleye gelen arkadaşların, balık tutmak için eşyalarını dizdiği ve Furkan Çiftçi'nin yan tarafta bulunan bir tekneden ödünç tabure aldığı görüldü.

Furkan Çiftçi'ye tabure veren tekne personeli Mustafa Gürel, "Onlar daha önceden de buraya geliyordu. Çocukla muhabbetim vardı. Dün akşam da geldiler oturdular. Benden tabure istediler verdim, tek tabureleri varmış. Balık tutuyorlardı, balık üzerine sohbet ettik. Saat 21.00 civarında çıktık. Giderken onlara 'Dikkat edin, işiniz bitince tabureyi de bırakırsınız' dedim. Saygılı bir insandı, Allah rahmet eylesin. Burada tehlike olduğunu, söyledim dikkat etmeleri konusunda uyardım, 'Merak etme ağabey, o iş bizde' dedi. Sonra aracıma bindim evime gittim. Kız o sırada ayaktaydı, çocuk oturuyordu. Zincirlerin ön tarafındaydı. Saygıda kusurları yoktu, uyarımı yaptım ve gittim. Sabah öldüğünü öğrendim" dedi.

'KEŞKE BURADA OLSAYDIK'

Furkan'ın ödünç tabure istediği teknenin yetkilisi Sadun Mergit, olaydan önce kendileriyle sohbet ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Onlar dün akşam buraya geldiler ve burada oturmaya başladılar. Kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Biz de o sırada teknemizde oturuyorduk. Daha sonra bizden su istediler hatta lavaboyu kullanmak istediler, yardımcı olduk kullansınlar diye. Tabure de istediler onu da verdik. Göz aşinalığımız vardı, erkeği daha önce buralarda görüyorduk. Olayı görmedik, çünkü biz buradan ayrıldıktan sonra yaşanmış. Keşke burada olsaydık. Bir ses, bir çırpınış duymuş olsaydık, koşardık. Biz zaten dalgıcız, arkadaşlarımız zaten bu işe vakıf, çok rahat bir şekilde kurtarabilirdik, kurtarmak isterdik ama keşke ile bir şey olmuyor. Üzgünüz. İki tgenç, biri hayatını kaybetmiş onu öğrendik."