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Yaşam

Tokat'ta ahşap ev çöktü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Tokat'ta ahşap ev çöktü
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Akça köyünde Mustafa Karatepe'nin (43) ikamet ettiği tek katlı ahşap bina, gece saatlerinde gürültüyle çöktü. Evde yalnız yaşayan Karatepe'nin göçük altında kaldığı belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla göçükten çıkarılan yaralı, ilk müdahale sonrası ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı, gazetecilere "Biz evin önünde çay içiyorduk. Bir gürültü ile koştuk. Evde birilerinin olduğunu duyduk. Hemen müdahale ettik, kendisini çıkardık." dedi.

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