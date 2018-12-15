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Tokat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Salih Zeki Dağkurs (60) idaresindeki 60 ZA 401 plakalı minibüs, Karadini Bağlar mevkisinde, 16 yaşındaki S.A'nın kullandığı 60 ZN 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, S.A'nın yanı sıra aynı araçtaki İbrahim T. (16), Deniz Ü. (17), Ruşen A. (16) ve Kaan Ü. (16) ile minibüsteki Ahmet Ağcı (41) yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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