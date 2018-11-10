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Tören mangasındaki polisler gözyaşlarını tutamadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te Dolmabahçe’de anıldı. Herkesin saygı duruşuna geçtiği anlarda bir genç kız gözyaşlarına boğuldu. Saygı nöbetinde bulunan polis de gözyaşlarına hakim olamadı.

  • İHA
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Türkiye’nin birçok noktasında anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Ulu Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saatte ülkenin birçok noktasında vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk’ü anarken kimi vatandaşların kucağında bebeğiyle Dolmabahçe’ye geldiği görüldü. Ata'yı Dolmabahçe’de anan vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Bir genç kızın hıçkırıklara boğulduğu görülürken duygusal anlar yaşandı. Saygı nöbetinde bulunan polisin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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