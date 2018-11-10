Tören mangasındaki polisler gözyaşlarını tutamadı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te Dolmabahçe’de anıldı. Herkesin saygı duruşuna geçtiği anlarda bir genç kız gözyaşlarına boğuldu. Saygı nöbetinde bulunan polis de gözyaşlarına hakim olamadı.