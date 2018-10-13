Torna dükkanından silah imalathanesi çıktı

Denizli’de polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, tabanca üretiminde kullanılan bilgisayarlı CNC makine, 72 tabanca gövdesi, çok sayıda silah ve av tüfeği ile binlerce mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 8 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Menkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde torna dükkanı görünümünde kiralanan bir iş yerinde silah imalatı yapıldığını belirledi. Özel bölme ve kaçış için çıkış yönleri bulunan iş yerinde imal ettikleri silahları av bayileri aracılığıyla veya direkt satış yaparak piyasaya sürdükleri tespit edilen 6 suç örgütü üyesinin iş yeri ve evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.Ö, M.D, M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U yakalandı.

İş yerinde düzenlenen operasyonda ise tabanca üretiminde kullanılan bilgisayarlı CNC makine, 4 tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek, imalatına başlanmış 72 tabanca gövdesi ve 7 tabanca namlusu ile icra mili yayı, icra pimi, iğne, şarjör vidası, çıkarıcı tırnak yayı, ayak yayı, kızak sürgü tutucu, tırnak çıkarıcı, yay çubuğu, tırnak, gez, tetik kolu, sürgü kilidi, ayak tutucu, boş şarjör, tabanca kabza plastiği, dijital kumpas, manuel kumpas, cetvel, hassas mastar, hassas salgı ölçer, yay tutucu, emniyet mandalı, boş kovan atma tırnağı, horoz itici yay çubuğu, şarjör kilidi, tetik, horoz tertibatı, Magnum 9 milimetre ibareli sürgü, metal plaka, tabanca sürgüsü, şarjör, düğme, tırnak atıcı pimi, emniyet yay başı, tırnak pimi, tetik pimi ve tetik yayı gibi bin 288 tabanca parçası ele geçirildi.

Şüphelilerin, piyasa değeri çok yüksek olan bilgisayarlı CNC makinesi aldıkları ve makinesinin borcunu kısa sürede ödedikleri öğrenildi. Av bayisi adı altında faaliyet yürüten zanlıların tamir için getirilen ruhsatlı ve ruhsatsız silahları üç boyutlu kopyalama tekniği ile bilgisayarla kopyalayıp kalıbını çıkardıkları silahların gövde ve namlusunu yaptıkları, yetkili firmadan tamir adı altında istedikleri parçaları monte ederek gerçek silahların benzerini ortaya çıkardıkları ve orijinal görünüm sağlamak için seri numarası verdikleri silahları piyasaya sundukları belirlendi.

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de, kaçak tabanca imalatı yapılan iş yerinde şimdiye kadar hangi silahların yapıldığına ve ne kadar üretildiğine ilişkin araştırma yapmak üzere bilgisayara el koyarak inceleme başlattı.