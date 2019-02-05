Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 milyon 865 bin 921 oldu.

Aralık ayında 56 bin 112 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 8,7 ile motosiklet, yüzde 7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 14,7, kamyonette yüzde 29,5, motosiklette yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 28,4, otobüste yüzde 26,3, kamyonda yüzde 2,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 120,2, traktörde ise yüzde 13,4 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,5 azaldı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 43,2, minibüste yüzde 50,4, otobüste yüzde 53, kamyonette yüzde 59,4, kamyonda yüzde 56,6, motosiklette yüzde 32,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,2, traktörde ise yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Aralık döneminde 646 bin 976 adet arttı

Ocak-Aralık döneminde 903 bin 274 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 256 bin 298 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 646 bin 976 adet arttı.

ARALIK AYINDA 620 BİN 504 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 620 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 3,5 ile traktör, yüzde 3,1 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,9 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 adet otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,8'i dizel, yüzde 24,9'u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

Aralık ayında 38 bin 112 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 112 adet otomobilin yüzde 14,4'ünün Volkswagen, yüzde 12,5'inin Renault, yüzde 9,2'sinin Fiat, yüzde 7,6'sının Nissan, yüzde 6,3'ünün Toyota, yüzde 6,1'inin Hyundai, yüzde 5,9'unun Honda, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 4,7'sinin Skoda, yüzde 4,6'sının Dacia olduğu, yüzde 22,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin yüzde 43,9'u 1501-1600, yüzde 26,8'i 1401-1500, yüzde 12,8'i 1300 ve altı, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMABİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin yüzde 55,6'sı beyaz, yüzde 21,7'si gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,8'i diğer renklerdedir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 13,4 olarak hesaplandı

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,4 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,6, minibüslerde 13,1, otobüslerde 12,9, kamyonetlerde 11, kamyonlarda 15,9, motosikletlerde 13,1, özel amaçlı taşıtlarda 12,2 ve traktörlerde 23,2'dir.