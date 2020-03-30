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Yaşam

Trafik polisleri halk otobüslerini durdurarak yolculara uyarılarda bulundu

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Şişli'de trafik polisleri halk otobüslerini durdurarak yolculara uyarılarda bulundu.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:57
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerine başladı. Şişli, Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan kapama noktasında otobüsler durdurularak ‘sosyal mesafe kuralı’ konusunda denetimler yaptı.

Bütün kurumların insan sağlığı için koşturduğunu belirten otobüs şoförü Hüseyin Eroğlu,’’Belediyemiz, emniyetimiz bütün teşkilatlar yardımcı oluyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsi insan sağlığı için koşturuyor. Hepsinden Allah razı olsun, görevlerinde başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince istirahatli saatlerimizde de evde kal çağrısına uyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

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