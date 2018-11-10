Trafiksiz rotanın adı: Park et-bin
Büyük şehirlerdeki trafik sorununun çözülmesi amacıyla toplu taşıma imkanlarının artırılmasının yanı sıra ‘park et-bin’, ‘tercihli yol’, ‘bisiklet yolları’ gibi alternatif ulaşım sistemlerine ağırlık verilecek.Kent içi ulaşımın geliştirilmesi için Ulaştırma ile Çevre Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortak çalışma gerçekleştirecek.
Ulaşımda özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yoğunluğun fazla olduğu yerlerde ‘park et-bin’ uygulaması özendirilecek. Başta metrolar olmak üzere, toplu taşıma araçlarının bulunduğu bazı yerlerde park alanlar belirlenecek. Ayrıca uygun şehirlerde bisiklet yolu yapımlarına destek sağlanacak.
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