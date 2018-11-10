Trafiksiz rotanın adı: Park et-bin

Ulaşımda özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yoğunluğun fazla olduğu yerlerde ‘park et-bin’ uygulaması özendirilecek. Başta metrolar olmak üzere, toplu taşıma araçlarının bulunduğu bazı yerlerde park alanlar belirlenecek. Ayrıca uygun şehirlerde bisiklet yolu yapımlarına destek sağlanacak.