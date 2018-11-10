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Trafiksiz rotanın adı: Park et-bin

Büyük şehirlerdeki trafik sorununun çözülmesi amacıyla toplu taşıma imkanlarının artırılmasının yanı sıra ‘park et-bin’, ‘tercihli yol’, ‘bisiklet yolları’ gibi alternatif ulaşım sistemlerine ağırlık verilecek.Kent içi ulaşımın geliştirilmesi için Ulaştırma ile Çevre Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortak çalışma gerçekleştirecek.

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Ulaşımda özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla  yoğunluğun fazla olduğu yerlerde ‘park et-bin’ uygulaması özendirilecek. Başta metrolar olmak üzere, toplu taşıma araçlarının bulunduğu bazı yerlerde park alanlar belirlenecek. Ayrıca uygun şehirlerde bisiklet yolu yapımlarına destek sağlanacak.

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