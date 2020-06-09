İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7826
  • EURO
    7,6684
  • ALTIN
    370.586
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Traktör devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Yaşam

Traktör devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA09 Haziran 2020 Salı 00:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 00:14
ABONE OL

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nazilli ilçesi Ödemiş-Beydağ yolu üzerinde meydana geldi. Muammer K. (30) yönetimindeki 09 AAN 557 plakalı traktör, seyir halinde olduğu sırada engebeli yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada, sürücü Muammer K. ile römorkta bulunan Gönül C.(43), Hatice Y. (43), Emine Kavak (44), Halime Y. (9), Ayşen Melda K. (9), Neslihan K. (6), Mert C. (5) ve Melisa K. (17) yaralandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılıma emanet

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.