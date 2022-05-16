Trakya'nın rengarenk misafirleri

Trakya'daki Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda 217 kuş türü bulunuyor.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, AA muhabirine, Trakya'nın kuşların ana göç yolu üzerinde çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kıtaları birbirine bağlayan coğrafi konumu itibarıyla önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğunu anlatan Yeltekin, kuşların, uygun mevsim koşullarına ve besin kaynaklarına ulaşmak ya da rekabetten kaçınmak gibi sebeplerle göç ettiklerini hatırlattı.

Sıcak hava akımlarını kullanarak göç eden kuşların denizlerin üzerinden uçmaktan kaçındığını, Afrika'dan üremek için Avrupa'ya giden türlerin karaları takip ettiğini vurgulayan Yeltekin, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kullanarak üreme noktalarına geçiş yaptıklarını söyledi.

Trakya'nın göçmen kuşların ana göç yolu üzerinde çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Yeltekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem Çanakkale Boğazı ve hem İstanbul Boğazı özellikle göç döneminde yoğun izleme yapılabilecek noktalar içermektedir. Kuşlar için uygun konaklama noktalarının, uygun ikmal noktalarının bulunması ve buralarda sağlıklı bir şekilde dinlenip beslenmeleri çok önemli. Trakya'daki tarım arazilerimiz, derelerimiz, meralarımız, küçük ya da büyük sulak alanlarımız özellikle milli park sahası olarak ilan edilmiş olan Gala Gölü, Kırklareli sınırları içinde kalan İğneada Longoz Ormanları, Trakya'yı hem rota bazında çok önemli kılıyor hem de kuşlar için çok uygun beslenme ve dinlenme imkanı sağlıyor. Özellikle kuş göç yolları üzerinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak nitelendirilen Gala Gölü, küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri başta olmak üzere birçok kuş türünü barındırıyor."

Yeltekin, uygun mevsimde Trakya'nın birçok bölgesinde yoğun bir kuş göçünün rahatlıkla izlenebileceğini belirtti.

- RENGAREN ARIKUŞLARI DA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Yeltekin, bölgede arıkuşunun da büyük gruplar halinde yaşadığını söyledi.

Arıkuşunun Türkiye'de görülen en renkli kuşlardan birisi olduğunu belirten Yeltekin, "Yusufçuklar, kelebekler ve her tür uçan böceği yakalayarak beslenir. Bu canlılar, kolaylıkla bulabileceği sulak alan yakınlarındaki killi ve kumul toprak duvarlara delikler açarak yuvalanır. Türkiye için yaz göçmeni bir türdür ve mayıs-ağustos aylarını ülkemizde geçirir." dedi.

Göçmen kuşların konakladığı sulak alanların temizliğinin önemli olduğunu vurgulayan Yeltekin, sulak alanlarının kirlenmesinin kuşların hayatını ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

