İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'TRT2 ilham verici bir kanal olacak' 

Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2 canlı yayınla izleyiciyle buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanalın koordinatörlüğünü üstlenen Selman Yılmaz, TRT2’nin 2010’da kapanmasının ardından kültür ve sanatın kendine yeterince mecra bulamadığını ve hiçbir medya kuruluşunda hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi. 

MİLLİ KÜLTÜRÜN İZİNDE

Yılmaz “TRT2 kapanmadan önce bir haber kanalına dönüşmüştü. 2010’dan itibaren kültür ve sanat medyada çok kısa bültenlerle yer alıyor. Dolayısıyla biz bu büyük açığı TRT2 olarak kapatacağız” dedi. Gelenekselden çağdaş sanata, orta oyunundan opera ve baleye, sanatın her dalına yer verileceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: “Milli kültürün içinde ve izinde yani yaşadığımız kültürün farkında bir yayın çizgimiz olacak. Dünyanın farklı kültürlerini de zenginlik olarak görüyoruz ve onlar ekranımızda yer bulacak. Herkesin bir şey bulabileceği, izleyicisinde keşfetme duygusunu uyandıracak, ilham verici bir kanal olacak.” TRT2’de, Sinema, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Bir Resim Bir Hikaye, Sinema Dünyası, Türkiye Ekspresi adlı programlar izleyiciyle buluşacak.

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Mısır'dan Katar'a Al Sani ayıbı

Mısır'dan Katar'a Al Sani ayıbı

'Bedeli ne olursa olsun, bu dönüşümü gerçekleştireceğiz'

'Bedeli ne olursa olsun, bu dönüşümü gerçekleştireceğiz'

Bahçeli: Bekayı bilmeyen tehditleri görmez

Bahçeli: Bekayı bilmeyen tehditleri görmez

Bin asker daha gönderiyorlar

Bin asker daha gönderiyorlar

MEB açıkladı: Okullar yeniden yapılandırılacak

MEB açıkladı: Okullar yeniden yapılandırılacak
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu’na AK Parti daveti:50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Parti´ye gel

İmamoğlu’na AK Parti daveti:50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Parti´ye gel

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA