'TRT2 ilham verici bir kanal olacak' 

Kanalın koordinatörlüğünü üstlenen Selman Yılmaz, TRT2’nin 2010’da kapanmasının ardından kültür ve sanatın kendine yeterince mecra bulamadığını ve hiçbir medya kuruluşunda hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi.

MİLLİ KÜLTÜRÜN İZİNDE

Yılmaz “TRT2 kapanmadan önce bir haber kanalına dönüşmüştü. 2010’dan itibaren kültür ve sanat medyada çok kısa bültenlerle yer alıyor. Dolayısıyla biz bu büyük açığı TRT2 olarak kapatacağız” dedi. Gelenekselden çağdaş sanata, orta oyunundan opera ve baleye, sanatın her dalına yer verileceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: “Milli kültürün içinde ve izinde yani yaşadığımız kültürün farkında bir yayın çizgimiz olacak. Dünyanın farklı kültürlerini de zenginlik olarak görüyoruz ve onlar ekranımızda yer bulacak. Herkesin bir şey bulabileceği, izleyicisinde keşfetme duygusunu uyandıracak, ilham verici bir kanal olacak.” TRT2’de, Sinema, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Bir Resim Bir Hikaye, Sinema Dünyası, Türkiye Ekspresi adlı programlar izleyiciyle buluşacak.