Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

Trump, Japonya´nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi´nde Bir arayua geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD´nin ek gümrük vergileri sayesinde bir "servet" kazanacağını belirtti.

Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin´in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.