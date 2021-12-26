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Yaşam

Tüfekle oynarken kazara annesini vuran Belya tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tüfekle oynarken kazara vurduğu annesi Havva Selçuk'un (50) ölümüne neden olan Belya Selçuk (21), tutuklandı.

DHA26 Aralık 2021 Pazar 15:22 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 15:22
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Eğirdir'de oturan Havva Selçuk, 1 ay önce askerden gelen oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızının evine misafirliğe gitti. Cuma günü saat 20.00 sıralarında eniştesine ait av tüfeğine bakan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan Havva Selçuk, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk'u gözaltına aldı. 5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Belya Selçuk, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Havva Selçuk'un cenazesi ise Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

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