Turistleri yardım bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA 11 Eylül 2020 Cuma 19:59 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:59

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Uzunyalı ve İçmeler mahallesindeki bankaların ATM'lerinden para çeken yabancı turistlerin, yardım bahanesiyle yanlarına yaklaşan kişilerce dolandırıldıklarını bildirmeleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ATM'lerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği E.Ü. (17), Yahya T. (21), Bayram D. (23) ve Hakan T'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, turistlerin toplam 87 bin 500 lirasını aldıkları öğrenildi.