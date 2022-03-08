Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor

AA 8 Mart 2022 Salı 13:04 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 13:04

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi görevlileri, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kömür, gıda ve giyim başta olmak üzere birçok alanda yardım yaparak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirerek ihtiyaç sahiplerine kucak açan Kızılay görevlileri, 2 yıl önce başlattıkları "Asırlık Çınarlarla El Ele" projesini öğretmen, öğrenci, esnaf ve farklı mesleklerden oluşan gönüllülerin desteğiyle devam ettiriyor.

Gönüllüler, bu kapsamda yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve tek başına yaşadıkları için ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Gittikleri evlerde kolları sıvayıp işe koyulan gönüllüler, oda, salon, mutfak ve diğer alanlarda temizlik yapıyor.

Ellerine aldıkları süpürge ve bezlerle evlerin her tarafını temizleyen gönüllüler, kapı ve pencereleri de siliyor.

Pencereleri açarak evleri havalandıran gönüllüler, kirlenen halıları toplayıp yıkamacıda yıkatıp kuruttuktan sonra tekrar salon ve odalara seriyor.

Gönüllüler, zaman zaman tadilat işleri de yaptıkları evlere gıda kolisi bırakıp bakıma muhtaç vatandaşlara kıyafet ve çeşitli ürünler hediye ederek gönüllerine taht kuruyor.

- "HER HAFTA BİR EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, bölgede kışın zor geçtiğini ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kimsesiz, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç aileleri özellikle tercih ettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Sabahtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine geliyoruz, evin tadilat ve boyasını yapıp ardından temizliyoruz. Evlerini sürekli temizlediğimiz 120 aile var. Belirli aralıklarla gelip bu ailelerin evlerini temizleyerek gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri veriyoruz. Evlerde temizlik ve tadilat yaptıktan sonra büyük sevinçle ayrılıyoruz. Onların gözündeki mutluluğa şahit oluyoruz. Bizleri uğurlarken onların güzel sözlerini duyduğumuzda hem vicdanımız rahat oluyor hem de çok duygulanıyoruz. Her hafta bir eve giderek temizlik yapıp ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz bu evde amcamız yaşlı ve eşi de engelli olduğu için evlerini temizleyemiyorlar. Halıların yıkanması gerekiyordu ve biz de yıkamaya götürdük. Daha sonra tekrar getirip eve sereceğiz."

- "KIZILAY'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

72 yaşındaki Hüseyin Timur ise kendisinin hasta, eşinin de engelli olması sebebiyle evlerini temizleyemediklerini anlattı.

Evlerinin temizlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Timur, "Allah devletimizi var etsin, ihtiyaçlarımızı görüyor. Bize yardım eden ve bu yardımlara sebep olanlardan da Allah razı olsun. Kızılay gönüllüleri bizi ziyaret etti, evimizin her tarafını temizlediler ve ayrıca kıyafet ve gıda kolisi de verdiler. Kızılay'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "GÜLÜMSEMELERİ VE YAPTIKLARI DUALAR BİZE MORAL OLUYOR"

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Kadın Başkanı Songül Han, kendilerini evlatları gibi gören yaşlılara her türlü yardımda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaşlılara yemek de yaptıklarını aktaran Han, "Gittiğimiz evlerin temizliği bittiğinde yaşlı vatandaşlarımız bize sürekli dua ediyor. Gülümsemeleri ve yaptıkları dualar bize moral oluyor. İş bittiğinde onlarla oturup çay içiyoruz, bu sohbet hem bize hem de onlara çok iyi geliyor. Baharın gelmesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini daha fazla ziyaret ederek yanlarında olacağız." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi gönüllü Sena Gül de ilk defa bu tür bir etkinliğe katıldığını ve yardımlaşmanın çok güzel duygu olduğunu dile getirdi.