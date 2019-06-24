Türkiye’nin çok etkileyici bir yer olduğuna dikkati çeken Gaynor, “Türkiye ile ilgili konuştuğum insanlar çok etkilendiğini söylüyor. Ben de konuştuğum herkese ‘Türkiye’ye mutlaka gidin.’ diyorum. Yemekler harika. Herkes çok misafirperver, güler yüzlü ama bayıldığım bir şey var, Türk lokumuna dayanamıyorum” ifadesini kullandı.