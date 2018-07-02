02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 17:39

Turkcell, dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika'daki görme bozukluklarına yönelik çok değerli bir proje başlattı. Afrika'nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunların başında gelen göz hastalıklarına çare olmayı amaçlayan Turkcell, çalışanlarının doğum gününde Afrika'daki katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunuyor. Yeryüzü Doktorları'na yapılacak bağışlarla gerçekleştirilecek projeyle Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Uganda, Afganistan, Pakistan'da yüzlerce göz ameliyatı gerçekleştirilerek insanları sağlığını kavuşturulacak.

"Bir insana verilebilecek en güzel hediye hayatın renklerini gösterebilmek"

Turkcell'in en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu konuda önemli projeler sürdürdüklerini belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlamsözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 100 milyonu katarakt hastası olmak üzere 285 milyonu aşkın görme bozukluğu çeken insan bulunuyor. Bunların büyük kısmı Afrika'da yaşıyor. İşte bu yüzden bir taraftan bu soruna dikkat çekmek diğer taraftan da yardıma muhtaç insanlara fayda sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızla birlikte böyle değerli proje destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basit operasyonlarla tedavi edilebilen göz hastalıkları, özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde önemli bir halk sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu projeye destek olmak amacıyla çalışanların doğum günlerinde onların adına bir kişinin gözünü açmak üzere bu projeye destek vermek üzere yola çıktık." dedi.

Turkcell olarak en güzel hediyenin, bir insana hayatın renklerini gösterebilmek olduğunu vurgulayan Sağlam, bu amaçla Yeryüzü Doktorları ile birlikte "Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç" projesini başlattıklarının söyleyerek, "Çalışanlarımızın doğum günlerinde, onlara hediye etmek üzere Afrika'nın değişik ülkelerinde yılın her günü, görme problemi yaşayan bir kişinin göz ameliyatını yaptırarak bu sevincine ortak oluyoruz. Çalışanlarımızın doğum günlerinde onlar adına bağışta bulunarak bir gözü açmış oluyoruz." diye konuştu.

Katarak hastalığında tedavinin önemi büyük

Yüzde 80'i önlenebilir veya tedavi edilebilir olan görme bozukluklarının uygun yöntemlerle tedavi edilememesi sebebiyle, her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Dünyadaki 39 milyon körlük vakasının yüzde 51'ini ise katarakt oluşturuyor.Yaşlanma, diyabet, güneş ışığına uzun süre maruz kalma, göz yaralanması, iltihap gibi nedenlerle tetiklenen kataraktın zor olmayan bir tedavisi var. Ancak özellikle ekonomik yetersizlikler nedeniyle, fiziki altyapı ve iş gücü kapasitesinin düşük olduğu bölgelerde, binlerce katarakt hastası, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

30 yaşından sonra başlıyor

Afrika'daki önemli insanların sağlık problemlerinin başında katarakt geliyor. Güneş ışınlarının dik gelmesinden proteinden fakir beslenmeye kadar farklı faktörlerden ötürü Afrika'da katarakt görülme yaşı 30'a kadar düşüyor. Buna karşılık kıtada katarakt ameliyatı gerçekleştirecek doktor sayısı çok az. Örnek olarak Nijer Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının %60'ı çöllerden oluşan Nijer'de katarakt hastası sayısı 130 bin civarında. Ancak ülkede yalnız 11 göz hekimi bulunuyor ve bunlardan sadece 3'ü katarak ameliyatı gerçekleştirebiliyor.