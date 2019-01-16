Turkcell’den 1 yılda 58 milyon TL’lik enerji tasarrufu

İnsanı, ekonomiyi, çevreyi bir bütün olarak gören Turkcell her adımını sürdürülebilirlik bilinciyle atıyor. Bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında hayata geçiren Turkcell, hem çevre korumasına hem de Türkiye’nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor. Turkcell, 2018 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde 96 milyon kilovat saati aşan enerji ile 58 milyon TL’lik tasarruf sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi.

Yazılımla 17 milyon kilovat saatlik tasarruf

Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmayan ve bunu bir yaşam şekline dönüştüren Turkcell şebekesinde, trafik yoğunluğunun çok düşük olduğu zamanlarda, tasarruf sağlayan bir yazılımı da devreye aldı. Bu sayede Turkcell, sadece şebekesinde yaptığı bu yazılım uygulamaları ile 2018’de 6 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 17 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladı. Turkcell önceki yıllarda 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerine bu yıl da yenilerini ekledi ve yalnız yenilenebilir enerjisiyle çalışan saha sayısını 30’a çıkardı. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgâr türbinleri sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri enerji tasarrufuna önemli katkı sağladı.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi:

“Turkcell olarak Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Standardına sahip ilk ve tek operatörüz. Enerji verimliliği konusunda sektörümüzde örnek olacak uygulamaları ilk olarak hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bir yandan makine öğrenmesi algoritmalarından faydalanarak, elektrik tüketimimizi tahmin edip şebekemizi her geçen gün daha verimli hale getirirken diğer yandan da bu çözümleri kurumların da hizmetine sunarak Türkiye’de enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Yaptığımız bu enerji odaklı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma alanında ülkemiz ve sektörümüz için iyi bir örnek oluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece Turkcell şebekesinde ortaya çıkan tasarruf miktarının bile ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde iş ortaklarımızla birlikte verimlilik sağlayan birçok yeni çözüm ve uygulamayı hayata geçirmeye devam ederek gelişen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Enerjide yeni işbirlikleriyle yeni çözümler geliyor

Enerji verimliliği alanında daha önce Siemens ile işbirliğine gittiğini duyuran Turkcell, kurumların enerji tüketimini kontrol altına almaları ve verimliliklerini artırarak enerji maliyetlerini düşürmelerini sağlayan çözümler geliştirmeye odaklandı. Perakende, sağlık, finans, otel, lojistik, üretim, yayıncılık, tekstil, gıda gibi birçok sektörde her ölçekten şirketler Turkcell’in dijital enerji servisiyle herhangi bir ilk yatırım maliyetine gerek olmadan enerji tüketimlerini anlık olarak takip edebiliyor, kontrol altına alıyor, analiz raporları ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte bu alanda yüzde 30’a varan verimlilik sağlıyor.

Öte yandan yakın zamanda enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir teknokent girişimi olan Reengen firmasıyla da işbirliği gerçekleştiren Turkcell, enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaşması amacıyla yerli ve milli ekosistemi büyütmeye devam ediyor.

Turkcell ayrıca enerji verimliliği alanındaki önemli konulardan biri olan aydınlatma dönüşümüyle ilgili Signify (eski adıyla Philips Aydınlatma) ile önemli bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliğinde LED dönüşüm çalışmaları yapılarak enerji maliyetlerinin azaltılmasına destek sağlanacak. Böylelikle şirketlerin akıllı aydınlatma yatırımları gelişecek ve şehirlerde aydınlatmada kullanılan büyük miktar enerjiden tasarruf edilebilecek.