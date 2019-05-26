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'Türkiye bizim ailemiz oldu'

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Babu’l-Aman Yetimhanesi’ndeki 32 çocuğun eğitim, gıda, sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçları Türkiye’den gelen yardımlar sayesinde karşılanıyor.

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Halkın refah seviyesinin yüksek olmadığı Bangladeş’te yetim kalan çocuklar zor bir hayatla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu kapsamda başkentte 2013’te inşa edilen Babu’l Aman Yetimhanesi’nin bir yıllık işletim masrafları geçen aralık ayında İHH İnsani Yardım Vakfı ile Esenler Özel Devran Koleji arasında imzalanan ‘Kardeşlik Protokolü’ ile üstlenildi. Öğrencilerin temel barınma, sağlık, gıda ve kıyafet giderleri Türkiye’den yapılan yardımlar sayesinde karşılanıyor. 

ANNE-BABA ROLÜNDE 

Yetimhanede kalan öğrenciler yurdun yakınında bulunan sınıflarda matematik, İngilizce, Arapça gibi dersler alıyor. Öğrenciler ders dışında kalan zamanlarında çeşitli kurslarla kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Çocukların ortak temennisi ise yapılan yardımların devam etmesi ve eğitimlerini sürdürebilmeleri. Yetimhanede kalan öğrencilerden 12 yaşındaki Abdül Ahad, Türkiye’nin kendilerine sahip çıktığını belirterek, “Türkiye bize çok yardım ediyor. Kendi çocuklarıymış gibi bize bakıyor. Onlar bizim okumamızı sağlıyor, anne-baba rolü üstleniyor. Ebeveynlerimizden ayrı olmanın eksikliğini Türkler sayesinde gideriyoruz” şeklinde konuştu. 

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

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