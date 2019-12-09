Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı’nın, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘Avrupa Bölgesi 2016-2020 Tüberküloz Eylem Planı’ kapsamındaki iyi uygulamaları içeren raporunda örnek gösterildiğini belirtti.

BAŞARI TESCİLLENDİ

Bakan Selçuk, “Bu iyi uygulama örnekleri, tüberküloz ile mücadele eden diğer ülkelerin çalışmalarına örnek olacak” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, tüberküloz hastaları ile kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı SSPE hastalarını kapsayan programa ilişkin, “Tüberküloz ve SSPE hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz. Ayrıca, tüberküloz hastalarına ek olarak, tıbbi öz bakımlarını gideremeyen, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği tespit edilen vatandaşlarımıza da aylık 600 lira ilave ödeme yapıyoruz. Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı kapsamında 2018’de 2 bin 576 kişi için 19.9 milyon lira, 2019 Ekim itibarıyla da 4 bin 174 vatandaşımız için 31.51 milyon lira kaynak aktardık” diye konuştu. Türkiye’de tüberküloz ile mücadelenin başarılı sonuçlar verdiğine ve vaka sayısında düşüş yaşandığına işaret eden Bakan Selçuk, “Türkiye, Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı’nı dünyada ilk başlatan ülke” dedi. Hastalığın tamamen yok edilebilmesi için hastaların sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyoekonomik hizmetlerle de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı’nın başarısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilmesiyle tescillenmiş oldu” ifadesini kullandı.