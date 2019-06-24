Türkiye’de okumak için sıraya girdiler

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 150 bin başvuruyla bu sene rekora ulaşan Türkiye Bursları, gelişmekte olan Afrika coğrafyasından da büyük ilgi topluyor. Türkiye’deki akademik hayatta edindiği tecrübe ve bilgi birikimini kendi ülkelerine taşımak isteyen Etiyopyalı gençler yaklaşık bir haftadır başkent Addis Ababa’daki Türkiye Maarif Vakfı binasında mülakat heyecanı yaşıyor.

NEDEN TERCİH EDİYORLAR?

Sosyal bilimlerden mühendisliği, ekonomiden güzel sanatlara çeşitli dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen gençlerin Türkiye’de okumayı tercih etmelerinin başında kaliteli bir eğitim alma, iki ülke arasındaki kültürel benzerlik ve geçmişten bugüne uzanan tarihi yakınlık geliyor. YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, ülkede yaklaşık bir haftadır mülakatları sürdürdüklerine dikkati ederek, her yıl ortalama 70-80 öğrenciyi kabul ettiklerini söyledi.

KOSTA RİKA’DA TALEP BÜYÜK