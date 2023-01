Türkiye'nin 'tulum peyniri' ihtiyacını Elazığ karşılıyor

Bölgedeki doğal ve zengin minarelli sütlerin toplanması ve fabrikada meşakkatli bir çalışma sonucu işlenmesiyle elde edilen Elazığ'ın meşhur tulum peynirinin ünü ülkeyi aştı. Elazığ'da bulunan Şavaklılar tarafından, yıllık 8 bin ton üretilen tulum peyniri sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin her tarafına gönderilen tulum peyniri dolaylı olarak Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya da gönderiliyor. Şavaklılar hem ilin ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlıyor.

'AVRUPA'DAN DA YOĞUN BİR ŞEKİLDE TALEP VAR'



Tulum peyniri hakkında bilgi veren Şavaklılar Derneği Başkanı Naim Doğan, 'Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Sivas yaylarında salamura peynir dediğimiz şekliyle Elazığ'daki ya da Tunceli ve Erzurum'daki depolara getirilir. Buralarda aşama aşama tulum peynirine dönüştürülür ve belli zaman sonra tüketicimizin sofralarına gönderilir. Doğal ve organik bir peynirdir, tamamen yaylalardaki o güzel verimli bitkilerden koyunların otlatılarak elde edildiği bir sütten yapılıyor. Şavak tulum peyniri Türkiye piyasasına tam yetmiyor diyebiliriz. Özellikle pandemi sürecinden sonra yaklaşık Elazığ'da tahmini olarak 8 bin ton civarı bir peynir üretimi var. Buradan tüm Türkiye pazarına bu peynir gönderiliyor. Yaklaşık 8 bin ton civarında peynir Türkiye pazarına gönderiliyor. Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor özellikle Ankara ve İstanbul üzerinden Türkiye'nin tarafına yayılıyor. Şavak tulum peyniri bölgeye has bir peynirdir. 50 çeşit peynir var ama tulum peyniri olarak sadece bizim bölgemizden gider Türkiye'ye. Avrupa'dan talep var. Özellikle pandemiden sonra bu ortaya çıkan kuraklık sebebiyle Avrupa'dan da yoğun bir şekilde talep var. Buradan İstanbul ve Ankara'ya giden peynirlerimiz dolaylı yönlerle Avrupa'nın da çeşitli ülkelerine ve Amerika'ya gönderiliyor. Şavaklılar, bu bölgeye özellikle Elazığ'a genelde de tüm Türkiye'ye ciddi anlamda ekonomik girdi sağlıyor özellikle hayvancılık, peynir ve et noktasında" dedi.