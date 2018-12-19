TürkMedya’ya iki büyük ödül

AYD tarafından düzenlenen “4. Anadolu Medya Ödülleri” gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ankara’da bir otelde yapılan törende Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan “Anadolu’ya ruh verenler” kategorisinde ödül aldı. Erdoğan’a ödülünü AK Parti Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş, takdim etti. “Anadolu’ya Ruh Verenler” kategorisinde yazar Alev Alatlı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan ödüle layık görüldü. Törende, “İslamofobi” adlı kitabıyla Yılın Yazılı Eseri ödülünü alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde her türlü ayrımcılığa karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi. İbrahim Kalın’a ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Star Gazetesi Yazarı Beril Dedeoğlu Yılın köşe yazarı seçilirken, Güneş Gazetesi Yayın Yönetmeni Turgay Güler ‘e de 15 Temmuz özel ödülü verildi.

TÖRENDE ÖDÜL ALANLAR

Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi)

Yılın Haber Spikeri: Seda Öğretir (NTV)

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Vahap Munyar (Hürriyet Gazetesi)

Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali (Kral FM)

Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İsa Tatlıcan (sabah.com.tr)

Yılın Televizyon Programı: Gece Görüşü (CNN Türk-Hande Fırat)

Yılın Araştırmacı Yazarı: Batuhan Yaşar (Türkiye Gazetesi)

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (A Haber)

Yılın Projesi: TRT World Forum

Yılın Yazılı Eseri: “İslamofobi” (İbrahim Kalın-John Esposito)

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Hacı Yakışıklı (Akit Gazetesi)

Yılın Gazetecisi: Avni Özgürel (Yeni Birlik Gazetesi)

Yılın Dergisi: Derin Ekonomi

Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı

Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7)

Yılın Sivil Toplum Örgütü: Yeşilay (Mücahit Öztürk)

Yılın Özel Haber Ödülü: Talat Atilla (Milliyet)

15 Temmuz Özel Ödülü: Güneş Gazetesi Turgay Güler.