Tuvalet kağıtları arasında '33 kaçak göçmen' yakalandı

Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar üzerine limanda araştırma yapıldı. Tuvalet kağıtları taşıyan bir TIR durduruldu. 01 AAN 070 plakalı Via Famagusta adlı TIR'dan önce tuvalet kağıtları boşaltıldı.

Tuvalet kağıtlarının boşaltıldığı sırada, kağıtların arasına saklanmış insanlar görüldü. TIR'da yapılan geniş çaplı aramada, 33 Suriye uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirlendi. TIR şöforü ile 33 kaçak göçmen gözaltına alındı. Göçmenlerin ifadelerinin alınmasının ardından Türkiye'ye gönderilmeleri bekleniyor.