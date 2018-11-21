Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul’da hastane önünde infaz

İstanbul Tuzla'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddilara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu. Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı.

Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi yağ neye iyi gelir?

Hangi yağ neye iyi gelir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA