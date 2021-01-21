21 Ocak 2021 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:51

Üç aylar ne zaman başlıyor? sorusu, ibadet hazırlığında olan müminler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. 3 aylar, Rahman olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Üç aylarda yapılan ibadetlerin feyzi ve sevabı diğer zamanlara göre kat kat fazladır. Bu mübarek aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler idrak ediliyor. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet kandil tarihleri 2021 üç aylar takvimi ve üç aylar ile ilgili merak edilenler.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

DİYANET 2021 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır.

Diğer vakitlerde ibadete on sevap veriliyorsa, Receb, Şaban ve Ramazan aylarında ihlas ve samimiyete bağlı olarak kat kat daha fazla sevap verilir.

Üç aylar, yılda bir defa gelen ve ahiret ticaretinin yapıldığı mümtaz aylardır. Bereket ve feyzinden İstifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Bu eşsiz aylarda ahirete yönelik amelleri diğer vakitlere nispeten daha fazla çoğaltmak gerekir. Bu aylarda daha fazla Kur'ân-ı Kerîm okumak, ilme daha fazla yönelmek, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmak Mü'min'ler için kaçınılmaz bir fırsat olmalıdır.

İşte bu sebeple üç ayların ve üç aylar içerisinde bulunan mübarek gecelerin büyük bir sevinç ve coşkunlukla ihya edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna mukabil olarak da bu ayların fazilet ve bereketinden mahrum kalan kimseler ise büyük hayırlardan mahrum kalmış demektir. Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir anını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir.

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında Hazreti Muhammed'in diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tuttuğunu söyleniyor. Bu nedenledir ki üç aylarda oruç tutmak çok sevaptır.

Miraç Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Dini günler takvimi