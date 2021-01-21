Miraç Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Dini günler takvimi

21 Ocak 2021 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:15

Miraç Kandili ne zaman 2021? sorusunun yanıtı 3 ayların yaklaşmasıyla merak edilmeye başlandı. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi deniyor. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına geliyor. Bu mübarek günü ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peki Miraç Kandili ne zaman 2021? İşte Diyanet 2021 Dini günler takvimi ve Miraç Kandili ile ilgili merak edilenler.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Receb ayının 26. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde yerini almıştı. Buna göre, Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart tarihine denk gelecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Suresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, İman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemaatle namaz kılınması bid'at sayılmaktadır. Zaten, Teravihten başka hiçbir nafile namazın, çağrışarak cemaatle kılınması sünnet değildir, mekruh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemaatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslam İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Dua da bir miraçtır ve dua Allah ile kul arasında yüksek bir bağdır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Allah’ın sonsuz merhametinin kapısını dua ve niyazla çalmak isteyenler için önemli bir fırsat olan Miraç Kandili’nde camiler dolup taşar.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi ve;

1. kat semada: Hz. Adem'le,

2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,

3. kat'ta Hz. Yusuf,

4. kat'ta Hz. İdris,

5. kat'ta Hz. Harun,

6. kat'ta Hz. Musa

7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.