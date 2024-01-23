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Yaşam

Üç harfliler söylentisi yüzünden köyü terk ettiler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu, 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor.

IHA23 Ocak 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Üç harfliler söylentisi yüzünden köyü terk ettiler
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

"BEŞ YILDIR TEK BİR CİN BİLE GÖRMEDİK"

Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.

"SÖYLENTİLER SÜRÜYOR"

Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, "Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda" dedi.

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