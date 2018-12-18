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Uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

Diyarbakır’dan Antalya’ya gitmek üzere uçağa binen bir yolcu, kalkış gerçekleşmeden önce fenalaşarak hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanında yaşandı. Bir havayolu şirketine ait uçakla Diyarbakır’dan Antalya’ya gitmek için uçağa binen M.N.S., bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Diğer yolcuların haber vermesi üzerine uçağa havalimanı sağlık personeli sevk edildi. M.N.S., uçakta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Uçağın kalkışı öncesi hayatını kaybeden M.N.S.’nin cansız bedeni uçaktan alınarak morga kaldırılırken, Antalya uçağı olay sonrası rötarla uçuşunu gerçekleştirdi.
 
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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