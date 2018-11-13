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Ücretsiz sağlık hizmeti için ilk adım 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cepten yapılan sağlık harcamalarına ilişkin bilgi verdi.

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Bakan Koca, “Özel hastanelerde kanser vakalarında ve yoğun bakımlarda fark alınmasına son verilmiştir. Bunun gibi özellikli sağlık hizmetlerinden alınan farkın azaltılması veya kaldırılması yönünde yapacağımız uygulamalar neticesinde sağlık hizmeti alırken vatandaşımızın cebinden çıkan harcamaları daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz” dedi. Öte yandan ASELSAN ile iş birliği protokolü imzalandığını anımsatan Koca, “Yerli aşımız Yetişkin Tip Tetanoz-Difteri Aşısını 2019 Ağustos ayı itibarıyla teslim almaya başlıyoruz. Hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği ve Kuduz aşısının yerlileştirilmesi için gerekli çalışmaları tamamladık. Bunların da antijenden itibaren ülkemizde üretilmesini sağlayacağız” diye konuştu. 

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