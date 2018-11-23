Ümraniye Belediyesi’nden çevreci örnek yarışma

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da İstanbul’un ilçeleri arasında en temiz 1. ilçesi olarak seçilen Ümraniye Belediyesi, kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi çevre konusundaki hassasiyetini bu kez de düzenlediği yarışma ile gösteriyor. “Geri Dönüşüm Evde Başlar” sloganıyla yola çıkılan projede belediyedeki müdürlükler geri dönüşüm için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek ve çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Yarışmayla ilgili bilgiler ise şu şekilde;

• Yarışma 21 Kasım 2018 Çarşamba günü itibariyle başladı.

• Yarışma Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsıyor.

• Personel tarafından evlerden getirilen geri dönüşüm atıkları her Pazartesi saat:10:00’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli tarafından -2. kat girişinde tartılarak teslim alınacak.

• Dereceye giren ilk üç müdürlüğe ödül verilecek.

• Müdürlüğün topladığı atık miktarı personel sayısına bölünerek hesaplanacak. İlk üç müdürlük bu şekilde belirlenecek.