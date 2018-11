Ümraniye’de 2017 yılında 221.168 ton çöp toplandı

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek modern bir kent ve temiz yaşanılabilir bir yaşam alanı sunabilmek adına yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’un en temiz ilçesi unvanını alan Ümraniye Belediyesi çalışmalarını aynı titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin tüm cadde ve sokaklarında çöp toplama işlemi günlük olarak yapılarak, kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

2017 Yılında Toplam 221.168 Ton Çöp Toplandı

Ümraniye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünce özel bir ekip tarafından her gün düzenli ve programlı olarak ilçe genelinde toplamda 3200 cadde ve sokakta günlük çöp toplanmasının yanı sıra; cadde ve sokaklar tüm üst ekipmanlar yenilenerek yeni kurumsal renk olan turkuaza boyanan makineli yol süpürme araçları ve elle süpürme personeliyle düzenli olarak temizleniyor. Bu kapsamda, ilçe genelinde 2017 yılında toplam 221.168 ton çöp toplandı. İlçe genelinde bulunan mahallelerdeki konteynerler de, her gün periyodik olarak yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, her seferinde kullanılan suyun yüzde 80’ini geri dönüştürerek tekrar kullanılmasını sağlarken, doğaya daha az karbonmonoksit salınımı yaparak çevreyi koruyor. Birçok alanda temizlik işlerine devam edilen ilçede cami yıkama çalışmaları kapsamında da okul bahçesi, cami bahçe ve çevresi, pazar yeri yıkamalarını da yapan Ümraniye Belediyesi, ayrıca tadilat sonucu çıkan moloz atıkları, hanelerden çıkan eşya vb. türde atıkları da günlük olarak topluyor. Bakım-onarım çalışmaları kapsamında mevcut hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, çim ekimi, fidan dikimi v.b.) işleri ve gerekli onarımları yapmak, yol ve refüj ağaçlandırmaları ile trafik akışına yardımcı olmak gibi hizmetlerin yürütülmesi çalışmaları da belediye tarafından gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlardan Başkan Hasan Can’a Teşekkür!

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen telefon, faks, mail ve dilekçe yoluyla direkt olarak ve Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen talep-şikâyetler ekipler tarafından kayda alındıktan hemen sonra ilgili bölge ekibine iletiliyor. Böylece alınan bu talep ve şikâyetler aynı gün içerisinde vatandaşlarla birebir görüşülüp çözüme kavuşturulduktan sonra geri dönüşleri yapılıyor. 2017 Yılı içerisinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne Çözüm Merkezi aracılığı ve direkt olarak toplam 32.235 adet talep-şikâyet ulaşmış olup bu talep-şikâyetler en kısa sürede çözüme kavuşturulmuştur. İlçede yaşayan vatandaşlar, yapılan hizmetlerin oldukça önemli olduğunu belirterek Başkan Hasan Can’a ve Ümraniye Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.