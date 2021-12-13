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Yaşam

Ümraniye'de LPG'li otomobilde yangın çıktı

Ümraniye'de park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 09:34 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:34
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Alınan bilgiye göre, Ümraniye Bosna Bulvarı'nda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu 71 AAS 602 plakalı otomobil, kayarak yol kenarındaki dubalara çarptıktan sonra alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında otomobilin LPG'li olması nedeniyle patlamalar meydana geldi.

Polis ekipleri yol üzerindeki trafik akışını bir süre durdururken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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